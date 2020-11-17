شكرا لقرائتكم خبر عن 10 دولارات زيادة شهرية لمشاهدة الموسم الجديد من The Handmaid's Tale والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة قنوات Hulu، زيادة أسعار اشتراكها بقيمة 10 دولارات شهرياً ليصل سعر الاشتراك الشهري لـ 65 دولاراً بعد ان كان 55 دولارا أمريكيا، وهو ما سيسبب أزمة لعشاق المسلسل الشهير The Handmaid's Tale المقرر طرح الموسم الجديد منه بداية العام المقبل بعد سلسلة من التأجيلات بسبب تفشي فيروس كروونا المستجد خلال الأشهر الماضية.

ووفقاً لصحيفة The Hollywood Reporter، فإن المنصة الشهيرة ستترفع أسعار اشتراكاتها ابتداءً من يوم 18 ديسمبر المقبل ليصبح 65 دولارا شهرياً مع أمكانية الوصول إلى 65 قناة تليفزيونية شهرياً، وأصبحت تكلفة Hulu + Live TV الآن مماثلة لتكلفة الاشتراك في منصة اليوتيوب، والتي تقدم أيضًا البث التلفزيوني المباشر.



جانب من اعمال المنصة المقرر عرضها خلال الفترة القادمة

وعلى جانب آخر، قررت شبكة hulu، البدء في العمل على مسلسل جديد مشتق من أحداث المسلسل الشهير The Handmaid's Tale، والمقرر عرضه بعد انتهاء عرض الموسم الرابع من المسلسل، وسرد الموسم الثالث من المسلسل، وصول الخادمة إليزابيث موس، إلى الشبكة الرئيسية فى تهريب الناس من نظام جلعاد القمعى الموجودة تحت الأرض، والتى سرعان ما شاركت معهما فى مساعدتهما على التمرد.

يذكر أن مسلسل The Handmaid’s Tale يشارك فى بطولته جوزيف فينس وإيفون ستراهوفسكى وسميرا ويلى وألكسيس بليديل وآن دود وماكس مينجيلا، وغيرهم.



جانب من اعمال المنصة

وعلى جانب آخر، جددت شبكة Hulu تعاقدها مع النجم المصري رامي يوسف على تقديم موسم جديد من مسلسل Ramy ليكون بذلك هو الموسم الثالث للمسلسل مع الشبكة، أما الموسم الثانى من المسلسل الكوميدى Ramy، كان قد بدأ عرضه فى 29 مايو الماضى، وكان قد فاز يوسف بـ جائزة الـ Golden Globes الأخيرة كأفضل ممثل من مسلسل كوميدى أو موسيقى.