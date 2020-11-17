شكرا لقرائتكم خبر عن بريتنى سبيرز فى إجازة استوائية مع صديقها وسط معركتها القانونية مع والدها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضي النجمة العالمي بريتني سبيرز عطلة خاصة مع صديقها سام قبل أسبوعين من عيد ميلادها التاسع والثلاثين، في إحدى الجزر الاستوائية في ماوي، وسط نزاعها القانوني مع والدها من الوصاية عليها، والتي يرغب في دعاويه القضائية في السيطرة على ثروتها التي تزيد على 60 مليون دولار.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تفاصيل رحلة سبيرز مع صدقها سام الى احدي الجزر الاستوائية في ماوي، والتي تنعزل فيها قبل احتفالات عيد ميلادها القادم، لتأخذ أنفاسها من المعركة القضائية التي تخوضها مع والدها جيني سبيرز.



بريتني سبيرز مع صديقها

وظهرت سبيرز مع صديقها سام الذي يصغرها بأثني عشر عاماً، في احدى الجزر الخاصة، قبل اسبوعين من عيد ميلادها التاسع والثلاثين، والتي سرعان ما شاركت جمهورها ومتابعيها ببعض من صور رحلتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.

كما شاركت سبيرز البالغة من العمر 39 عاماً، متابعيها بصور لها من داخل طائرتها الخاصة لتوثيق رحلتها التي استمرت لعدة سااعات وصولاً للجزيرة الاستوائية التي شاركت فيما بعد بصور من فاكتها التي تتناولها هناك في استوري عبر انستجرام، واستعرض صديقها عارض الازياء عضلاته بقميص أبيض ضيق، وبنطال رياضي رمادي، وزوج من حذاء رياضي من Air Jordan 1 باللون الأخضر التوربيني.



بريتني سبيرز في طائرتها الخاصة



بريتني سبيرز ووالدها

وعلى جانب آخر، كانت قد طلبت المغنية الحائزة على جائزة جرامي من المحكمة منح شركة Bessemer Trust Company السيطرة الكاملة على وصايتها ، مما أدى إلى تجريد والدها من السلطة منذ 12 عامًا.

وكان قد وصف سام إنجهام، محامى النجمة العالمية بريتنى سبيرز، حالتها العقلية الحالية بحالة مريض فى غيبوبة، مؤكدا أن النجمة البالغة من العمر 39 عامًا تفتقر إلى القدرة العقلية للتوقيع على إقرار محلف فى قضية الوصاية عليها، حيث لم تعد بريتنى تريد أن يتولى والدها جيمى سبيرز مسئوليتها.

وأضاف أنها لم تتمكن من التوقيع على إعلان يوضح موقفها من القضية، مشيرًا إلى أنها غير قادرة فى هذا الوقت على الموافقة على أى ترتيب قانونى، وبناء على ذلك، حدد القاضى موعدًا لاحقًا لمعالجة القضية واستكمال الإجراءات، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.