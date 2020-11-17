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شكرا لقرائتكم خبر عن دولى بارتون تتبرع بمليون دولار لتمويل أبحاث للقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب النجمة العالمية دولى بارتون دورا مهما ورئيسيا فى تمويل أبحاث تساعد فى تطوير لقاح لمحاربة فيروس كورونا " Covid-19 " الذى يهدد العالم ، و هو الخبر الذى تصدر عددا كبيرا من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها " ام ان أى" .
يكشف مقال جديد فى مجلة " نيو إنجلاند " أن أيقونة الموسيقى الشهيرة ذات الـ ( 74 عام ) قد خصصت مليون دولار من أموالها الخاصة لمساعدة الأبحاث التى أجراها المركز الطبى بجامعة فاندربيلت منذ بداية الوباء ، و فى هوامش مجلة الطب ، تم التأكيد على أن التمويل جاء من "صندوق أبحاث دوللى بارتون COVID-19".
دولي بارتون (2)
يذكر أن دولى بارتون هى واحدة من أهم نجوم الغناء فى العالم ، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1956 وقدمت عدد كبير من الأعمال الفنية الشهيرة و من أشهرها : " here you come again " و " hello god " و " hard candy Christmas " و " two doors down " و " i will always love you " ، و غيرهم .
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