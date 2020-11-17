شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ لـ تامر حسنى بعد مصالحة زوجته: عملت عين العقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تغريدة عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معلقًا على الأزمة التى طرأت بين الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، التي كانت قد أعلنت منذ عدة أيام عن تجهيزها لأوراق الطلاق بسبب خلافات بينهما، وذلك بعد اعتذار تامر لزوجته.

ووجه تركي آل شيخ رسالة للفنان تامر حسني بعد اعتذاره لزوجته قائلاً: "عملت عين العقل".

وجاء اعتذار تامر لزوجته: "ياريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعوا لنا ودعوا لأولادنا بكل خير، وفعلاً أنا بشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا".

وأضاف، "أنا واثق أنك دلوقتي زعلانة إنك كتبتي كده، هو تصرف متهور منك بس ولا يهمك مش عيب، إن الإنسان يغلط ويتعلم، وأنا ياما علمتك ولسه هاعلمك، كان نفسي الكلام ده يكون بينا لكن أنتي أشركتي الجمهور الكريم فكان لازم أرد هنا، بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا وبيتنا أغلي ما فيها، ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يا رب .. متهورة بس بحبك".

يشار إلى أن تامر حسنى، طرح عدة أغانى من ألبومه الجددي "خليك فولاذى"، ومنها مبطلناش إحساس"، فجأة افترقنا، وقولنى كلام، ومن المقرر أن يطرح باقى أغانى الألبوم الفترة المقبلة.