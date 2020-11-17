شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بطولته لفيلم Walkout 1.. أحمد غزى واجهة مشرفة للمصريين في الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمشى بخطوات واثقة وصغيرة ولكنها ثابتة على أرض السينما والدراما العالمية، يحلم بأن يكون ممثلا مصريا عالميا، ولذلك بدأ الشاب أحمد غزى صاحب الـ 22 عاما رحلته فى عالم السينما والدراما، بطريقة أصعب من غيره، حيث ظهر فى أول أعماله بـ فيلم الدراما Hello Au Revoir، عام 2018، وبسبب تميزه عن غيره بالعمل، تأهل للمشاركة فى العديد من الأعمال الدرامية العالمية آخرها الفيلم القصير Walkout 1.



أحمد غزى



أحمد غزى

وبالرغم من مواجهة غزى الكثير من الضغوطات وهو يشق طريقه إلى النجومية، ألا أنه يسير بخطى ثابتة، ويبحث دائما عن المغامرات الدرامية الجديدة التى تساعده فى الوصول إلى حلمه، وهو أن يلمع اسمه بجانب كبار النجوم العالميين والمصريين، خاصة وأنه مصرى من أصول مصرية عاش وتربى بـ مصر، ولكنه اختار الدراسة بـ جامعة leeds بـ لندن ليقترب أكثر من حلمه، وبجانب دراسته لـ ادارة الأعمال، فأنه درس التمثيل، فى العديد من الورش المهمة بـ لندن، وعمل فى الكثير من الأفلام القصيرة.

ويعد أحمد غزي مثالا مشرفا للشاب المصري، حيث يتحدث العديد من اللغات، بالإضافة إلى مهاراته الرياضية مثل السباحة، وخوضه تجربة مهمة مع شبكة ITV الإنجليزية فى مسلسل Judge Rinder's Crime Stories، بموسمه الرابع والحائز على تقييم 6.4 عبر موقع IMDB.

عرض الفيلم القصير Walkout 1 بـ لندن بداية من يوم 29 أكتوبر ولمدة أسبوع وتمت إزالته كـ غيره من الأعمال بسبب غلق دور العرض المختلفة بسبب تفشى فيروس كورونا من جديد، العمل يلعب فيه غزى دور البطولة جنبا إلى أربع مثلين شباب أخرين، وهم سامي الخطيب، مريم هاشمي، سارة مصري، ناتاشا باطل، والعمل من إخراج المخرجة الشابة ريمان سداني.



أحمد غزى

وحاليا يعرض فيلم Walkout 1 على منصة FVUwatch، وحتى يوم 13 ديسمبر المقبل، ويعكس فيلم Walkout 1، كيف يمكن اعتبار الانشغال بالماضي امتيازًا عند مواجهة تحديات الحاضر، حيث تدور أحداث Walkout 1 في مدينة يكتنفها الغبار، ويستكشف الفيلم الشعري عيوب وجهة نظر المجتمع الفردية، ولا سيما كيف يمكن فرض أيديولوجية مهيمنة على جيل الشباب.، ومن أجل رفع سحابة الغبار، يتم توجيه أربع شخصيات شابة، مما يؤدي إلى شكوك وتساؤلات من أتباعها، وبالتالى فتظهر طبيعة الأزمة التى غالبًا ما يكون من المستحيل "النظر إلى الوراء" والتأمل بسبب الحاجة الحالية والملحة للبقاء.

ويعتمد Walkout 1 على تجارب سداني الخاصة في نشأتها في الدول العربية والانتقال لاحقًا إلى المملكة المتحدة.

وقال غزى لليوم السابع إن أصعب الأشياء التى واجهته خلال التصوير، كانت بسبب التنسيق بين مواعيد تصوير العمل، ودراسته بـ جامعة leeds، إضافة إلى دراسته للتمثيل، بجانب أنه يعيش فى الجامعة، وكان عليه الذهاب إلى لندن كل أسبوع للتصوير، والشخصية التى قام بـ لعبها ابتعدت ابتعاد كبير عن شخصيته، مما تتطلب منه مجهود كبير لأتقانها جيدا.