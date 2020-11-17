- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تقف أمام محمد رمضان بسبب "موسى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة عبير صبرى على المشاركة فى مسلسل "موسى"، من بطولة محمد رمضان، للمؤلف ناصر عبد الرحمن، من إنتاج سينرجى، وإخراج محمد سلامة، والمقرر أن ينافس صناعه به خلال السباق الدرامى الرمضانى المقبل.
وقالت الفنانة عبير صبرى لـ"الخليج 365"، إنها تجسد ضمن أحداث العمل دور صعيدية، موضحة أن هذا العمل يجمعها للمرة الأولى بالفنان محمد رمضان.
وكانت اخر اعمال عبير صبرى مسلسل "خيانة عهد" الذى عرض فى رمضان الماضى وحقق نجاحاً جماهيرياً من إخراج سامح عبد العزيز وحصلت من خلاله العديد من الجوائز، والعمل من بطولة كل من النجمة يسرا و حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر عبير صبرى تقف أمام محمد رمضان بسبب "موسى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.