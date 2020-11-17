شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تقف أمام محمد رمضان بسبب "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة عبير صبرى على المشاركة فى مسلسل "موسى"، من بطولة محمد رمضان، للمؤلف ناصر عبد الرحمن، من إنتاج سينرجى، وإخراج محمد سلامة، والمقرر أن ينافس صناعه به خلال السباق الدرامى الرمضانى المقبل.

وقالت الفنانة عبير صبرى لـ"الخليج 365"، إنها تجسد ضمن أحداث العمل دور صعيدية، موضحة أن هذا العمل يجمعها للمرة الأولى بالفنان محمد رمضان.

وكانت اخر اعمال عبير صبرى مسلسل "خيانة عهد" الذى عرض فى رمضان الماضى وحقق نجاحاً جماهيرياً من إخراج سامح عبد العزيز وحصلت من خلاله العديد من الجوائز، والعمل من بطولة كل من النجمة يسرا و حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.