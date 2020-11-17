شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تستغل العزل المنزلى فى الترويج لخط منتجاتها بعالم التجميل.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلت النجمة العالمية ليدي جاجا، فترة الغلق الجزئي التي تعيشها بعض مدن الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الحالية، في الترويج لخط إنتاجها من منتجات التجميل، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، صورة لها وهي تضع بعض مستحضرات التجميل على وجهها من إحدى منتجاتها.

ووجهت جاجا رسالة لمتابعيها وجمهورها الذي وصل عددهم لـ 45 مليون متابع، وقالت "عادة لا اقوم بالترويح لشركتي بهذة الطريقة، ولكنني شعرت في تلك الفترة انني يجب ان أضع بعض مستحضرات التجميل باللون الأزرق لإسعاد نفسي، ومن المهم أن تحتفل بنفسك من حين لآخر بألوان مبهجة تؤثر على روحك".

وكانت قد احتفلت جاجا، منذ عدة ايام، بفوز جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وتعد ليدي جاجا من أكثر الداعمين لـ جو بايدن، ففي وقت سابق واصلت النجمة العالمية ليدي جاجا دعمها للمرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، ونشرت عبر حسابها بموقع "تويتر"، فيديو لها تقول به: "أنا أصوت لصالح أمريكا، مما يعني أنني أصوت لجو بايدن، وإذا كنت تعيش في مينيسوتا أو بنسلفانيا أو جورجيا أو ميشيجان أو فلوريدا أو أريزونا، فأنا أشجعك على التصويت".