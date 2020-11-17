شكرا لقرائتكم خبر عن صوفى تيرنر ترتدى "عقد" يحمل اسم وعيد ميلاد طفلتها ويلا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاحظ عدد من عشاق النجمة العالمية صوفي تيرنير ملامح عُقدها الجديد الذي ارتدته على رقبتها في أحدث ظهور لها، والذي تميز بتاريخ ولادة واسم طفلتها التي استقبلتها منذ عدة أسابيع، وهو اليوم الذي لا ينسى للطفل الأول.

وفي تقرير لصحيفة eonline أبرزت من خلاله صورة النجمة العالمية صوفي تيرنير صاحبة شخصية سانسا ستارك الشهيرة في مسلسل صراع العروش – Game of thronesـ، والتي ظهرت فيها وهي ترتدي آخر صيحات مجوهراتها من تصميم جينيفر ماير، والتي جاءت عبارة عن صفيحة رفيعة تمتاز بتاريخ ولادة طفلتها ويلا، التي استقبلها يوم 22 يوليو الماضي.

وكانت قد التقطت عدسات المصورين، منذ ايام، النجم جو جوناس صاحب الـ 31 عاماً، وهو يتجول برفقه ابنته "ويلا" وهي داخل عربتها الخاصة التي يقوم بجرها، ليلعب دور الأب بشكل جيد، في ظل غياب زوجته النجمة العالمية صوفي تيرنر صاحبة الـ 24 عاماً، التي سمحت له بخوض الجولة بمفرده.

وظهر جوناس في الصور التي التقطت له ونشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، وهو يرتدي بنطال باللون الأزرق، وغطاء رأس وسترة باللون الأسود، وحذاء رياضى، وهو يسحب عربة الأطفال المغطاه ببطانية لحماية طفلته من الرياح وانخفاض درجات الحرارة.



عقد صوفي تيرنر

وكان آخر ظهور للنجم العالمى جو جوناس برفقه زوجته صوفي تيرنر، وهما يهنأن جو بايدن وكامالا هاريس بالانتخابات الرئاسية التي نصب فيها ريساَ رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية على حساب الرئيس الامريكي دونالد ترامب.