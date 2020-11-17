شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب تتحدث عن محمود مرسى فى صالون مديحة حمدى الثقافى.. الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم الأحد الفنانة مديحة حمدي صالونها الثقافي بعنوان "تكريم الفنان محمود مرسى" بقاعة سينما الهناجر، ويتضمن فقرات شعرية مع الشاعر سراج الدين عبدالقادر وفقرات غنائية مع المطربة نهلة خليل وماهر محمود، ومن المقرر حضور الفنانة سميحة أيوب كضيفة شرف لتتحدث عن تفاصيل جديدة عن زوجها الراحل محمود مرسى .





وقالت سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب في تصريحات سابقة أن عودتها للمسرح سببها المخرج الكبير سمير العصفوري الذي تحمست جدا لمسرحيته "مورستان" فهو مخرج كبير ومن أهم مخرجي المسرح المصري .

وأضافت سيدة المسرح العربي : لدي تشوق للوقوف على خشبة المسرح القومي والمسرحية بها تمازج بين الأجيال فمعنا الفنان الكبير اشرف عبدالغفور والفنان سماح أنور والفنان احمد سلامة وفريق عمل من النجوم الجدد أمثال رامي الطمباري وعلي كمالو ونرمين زعزع.

وأشارت سيدة المسرح : دائما في الفن المصري تتواصل الأجيال ويتم نقل خبرات النجوم الكبار للنجوم الصاعدين وهذه ظاهرة متكررة عبر الأجيال عندما بدأت المسرح وجدت نجوما كبار بجواري علي خشبته واستفدت منهم وتعلمت الكثير ولذلك لابد للكبار أن يكون لهم تواجد دائم في المسرح لنقل خبرات السنين للأجيال الجديدة .

مسرحية "بير السلم" التي كتبها سعد الدين وهبه تدور حول عائلة الشبراوى، ذلك الرجل الغنى صاحب الثروة، الذى أصيب فجأة بشلل ألزمه الفراش، فلم يعد قادرا على الحركة، أو الكلام، لكنه يستطيع متابعة من حوله ولكن ابنه يستولي علي ثروته وتستمر أحداث المسرحية في صراع حول التركة بين الاشقاء ليصبح الصراع كما تقدمه المسرحية، صراعًا فلسفيًا، بين الوهم والحقيقة وبين الواقع والحلم ، ولكن المخرج سمير العصفوري يقدم المسرحية برؤية جديدة فقد أعاد كتابتها من جديد مع الفنان أيمن أسماعيل وتم تغيير اسمها من " بير السلم " إلي "مورستان".