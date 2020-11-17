شكرا لقرائتكم خبر عن نجم سلسلة Star Wars يغازل صناع فيلم جيمس بوند لتجسيد الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الماضية الكثير من التقارير الأجنبية، التي طالبت صناع سلسلة الأكشن الشهيرة جيمس بوند، بضرورة إضافة ممثل من ذوي البشرة السمراء لتجسيد الشخصية ، وهو ما لقي ترحيبا من بعض صناع العمل، وسرعان ما سطعت بعض أسماء النجوم العالميين للعب الشخصية ومنهم النجم العالمي إدريس ألبا، الذي تم ترشيحه للدور بشكل كبير.

وفي تصريحات جديدة للنجم العالمي جون بوييجا بطل سلسلة الخيال الشهيرة Star Wars، غازل فيه صناع السلسلة الشهيرة جيمس بوند للعب الشخصية مرحباً بالتقارير التي طالبت بمشاركة ممثلين من ذوي البشرة السمراء للعب شخصية العميل رقم 007.

ووفقاً لتقرير نشره موقع yahoo، لبعض تصريحات بوييجا التي قالها لبرنامج MTV، أكد فيه النجم العالمي صاحب الـ 28 عاماً، على أنه سيمنح دور جيمس بوند طابعاً مختلفاً عن غيره من الممثلين الذين سبقوه في تجسيد الشخصية طول العقود الماضية.

ومن المقرر ان يختار صناع السلسلة الشهيرة بطل للأفلام القادمة بعد تنحي النجم العالمي دانييال كريج من الدور عقب إصدار فيلمه المقبل No Time To Die، ومن ضمن الاسماء التي تم ترشيحها "توم هاردي وإدريس إلبا وهنري كافيل وتوم هيدلستون وجيمس نورتون ولوك إيفانز".

شارك أيضا في فيلم " No Time to Die " الي جانب دانيال كريج ورامي كالك كل من ليا سيدوكس ، ولاشانا لينش ، وبن ويتشو ، ونعومي هاريس ، وجيفري رايت ، وكريستوف والتز ، ورالف فينيس ، و آنا دي ارماس و غيرهم .

وتدور أحداث الفيلم حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليستمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة .