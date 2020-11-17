شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى تستعرض نيولوك جديدا قبل ظهورها فى American Idol والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت النجمة العالمية كاتي بيري، شكلها الجديد وقصة شعرها التي ستظهر عليها في برنامج اكتشاف المواهب الشهير American Idol، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام وهي تستعرض قصة شعرها الجديدة التي تميزت باللون الأشقر المتعرج وفي أعلاها شكل ديل الحصان الشهير.

وأبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تفاصيل ظهور بيري صاحبة الـ 36 عاماً، في أحدث ظهور لها قبل برنامج American Idol، حيث ظهرت بأقراط متدلية متقنة، إلى جانب بلوزة معدنية باللون الأزرق والأخضر والذهبي، وهو ما أظهرها بشكل مختلف عن عادتها.

وعلى جانب آخر، تقف كاتى بيرى على خشبة المسرح بحفل "American Music Awards " لعام 2020 و المقرر إقامته على مسرح Microsoft الموجود فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية يوم 22 نوفمبر الجارى و سيبث على الهواء مباشرة يوم الأحد ، 22 نوفمبر على ABC ، وهو واحد من أهم الأحداث الفنية فى العالم حيث ينتظره الملايين .

وكان قد كشف القائمون على حفل " American Music Awards " مؤخرا عن بعض النجوم الذين سيشاركون بتقديم استعراضات غنائية راقصة خلال الحفل ، و كان أبرزهم النجمة العالمية دوا ليبا و نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون و النجم العالمى باد بانى ومغنى الراب الشهير ليل بيبى " Lil Baby ".