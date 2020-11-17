شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب فى ندوة سناء جميل: كانت توأمتى بالحياة وفنانة صادقة ومتسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت ندوة الفنانة الراحلة سناء جميل التى تحمل الدورة الخامسة لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى اسمها بحضور النجمة القديرة سميحة أيوب، وأدار الندوة الكاتب الكبير مفيد فوزى بحضور رئيس المهرجان مازن الغرباوى وعدد من ضيوف المهرجان من النجوم والنقاد والقنوات الفضائية.

فى بداية الندوة تحدث مفيد فوزى عن سناء جميل بكلمات بسيطة ثم وجه أسئلته للنجمة القديرة سميحة أيوب فقالت: سناء جميل توأمتى وكانت لديها حالة وسأتحدث عنها إنسانيا وهى متسرعة جدا وكانت تريد الأشياء سريعا وشدتني منذ أول حياتي ووجدوا فيها وفي نفس الاستيعاب والعمل والحيوية وكنا نسافر سويا واكملنا بعض وهي في الحياة كانت شديدة الانفعال وشديدة الغضب ولكنها عندما تروق تجدها مثل القطة الأليفة.

وقالت: لم يكن بيننا منافسة وهي كانت تنفعل وتعطي أذنها للآخرين والاستاذ نجيب محفوظ في مرة قرر أن يجمعنا في برنامج ليحدث بيننا ندية لكنه كانت خلاصة للحب وليس الندية.

وسناء فنيا كانت رائعة وفذة وتعيش الشخصية وتتعايش معها وكنا سويا في مسرحية مريض بالوهم وكنت أشاهدها كمتفرجة فهي فنانة عظيمة وعبقرية سناء جميل كانت في صدقها في عملها وحبها لموهبتها.