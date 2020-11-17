شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى: مقلب رامز جلال دفعنى لتقديم أغنية فى مدح النبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد محيي إن من أعظم الأغانى التى قدمها كانت "مولاى صلى"، وهى مدح فى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، كلمات الشاعر خالد المصطفى، واللحن كان لمنير الجزايرى وهو من الملحنين المختلفين جدا ، وأضاف:" وللأسف الفيديو كليب الخاص بتلك الاغنية لم يذع كثيرا وأتمنى أن أرى جزءا منه، وهذه الأغنية رأيت أنها قريبة من الناس بالإضافة لكونها جديدة وعصرية" .

وقال الفنان محمد محيي خلال استضافته فى برنامج صاحبة السعادة التى تقدمه الفنانة إسعاد يونس ، ويذاع على قناة DMC ، :" السبب وراء إصدارى تلك الأغنية أنه منذ فترة تعرضت لأحد مقالب رامز جلال وكان المقلب فى البحر وبالرغم من أننى استنتجت أنه أحد المقالب إلا أننى عندما رأيت القرش كنت أجرى فى الماء ونسيت كل السباحة التى تعلمتها ، وفى تلك اللحظة قررت عمل أغنية عن سيدنا النبى وكانت حلم من أحلامى ، بالإضافة لأننى عندما كنت صغير كنت أقوم بالإنشاد وأغنى ترانيم أيضا" .

وتابع الفنان محمد محيي ، ردا على سؤال متى ستتزوج مازحا:" نفسى أتجوز بس لما أكون نفسى" ، وأضاف بالتأكيد أتمنى تكوين أسرة وأطفال فأنا أحب الأطفال جدا ، وكان لى تجربة ارتباط من قبل استمرت عاما ولكنها لم تستمر لأننا كنا مختلفين فى الأفكار وفى الأحلام وفى كل شيء" .

‎ويذكر أن المطرب محمد محيي قد حقق نجاحا جديدا بعد طرح أغنيته الأخير "بعدنا" على "يوتيوب"، والتي حققت مليون مشاهدة في 3 أيام، وجاءت ردود الأفعال على الأغنية إيجابية، وهى من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد رحيم، ماستر أمير محروس.

‎وكان قد طرح محيي عددًا من أغنياته الجديدة أبرزها، "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاحًا كبيرًا، وكذلك "فوضت أمري"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، وأغنية "قلت أخونه"، من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدي، وتوزيع الموسيقي فهد وأغنية "قضية" من كلمات رضا أمين، ألحان مصطفى عوض، توزيع موسيقى فهد.