شكرا لقرائتكم خبر عن "سناء جميل البصمة المتفردة" إصدار جديد بمهرجان شرم الشيخ المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى كتاب "سناء جميل البصمة المتفردة فى فن الممثل" للدكتور مصطفى سليم طباعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث إن تلك الدورة تحمل اسم النجمة القديرة الراحلة سناء جميل، والتى خصص لها المهرجان ندوة يتحدث فيها النجمة سميحة أيوب عن صداقتها لها ويدير الندوة الكاتب الكبير مفيد فوزى.

كتاب "سناء جميل البصمة المتفردة فى فن الممثل" مكون من فصلين وخاتمة، الفصل الأول يحمل عنوان بصمة سناء ورؤيتها للعالم ونعرف من خلاله المصادر الفنية لإبداع سناء جميل والمؤشرات الثقافية لرؤية سناء للعالم.

وفى الفصل الثانى يستعرض الدكتور مصطفى سليم الأستاذ بأكاديمية الفنون بالمعهد العالى للفنون المسرحية ألقاب سناء جميل ومسيرتها الفنية وينقسم لجزئين أحدهما بعنوان (سناء.. ألقاب ومذكرات) والثانى ( قوائم أعمالها فى الوسائط الدرامية ) وفى الخاتمة يؤكد مؤلف الكتاب على استفادته من رحلته مع سناء جميل فقد أعاد الكاتب نفسه تقييم تجربته الشخصية فى الفن والحياة ويشكر المهرجان على منحه فرصة الكتابة عن سناء جميل.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO وقد افتتح أمس محافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فوده الدورة الخامسة للمهرجان بقصر ثقافة شرم الشيخ بحضور الدكتور أشرف زكى والفنانة الكبيرة سميحة أيوب التى كرمت نجوم المسرح المصرى والعربى وكان منهم النجم بيومى فؤاد والنجمة حنان مطاوع والمخرج إسلام إمام الحاصل على جائزة أفضل شخصية مسرحية مصرية والفنان قاسم اسطنبولى الحاصل على جائزة أفضل شخصية مسرحية عربية.