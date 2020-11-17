شكرا لقرائتكم خبر عن Universal Pictures تعقد صفقة جديدة لعرض أفلامها على المنصات بعد 17 يوما من طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجبرت القيود الاجبارية التي فرضتها عدد كبير من الدول في مختلف أنحاء العالم لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لفرض قواعد جديدة في عالم السينما والدراما، في محاولات لإنقاذ الصناعة الشهيرة من السقوط بعد غلق المسارح وصالات السينمات، وفي صفقة جديدة أبرمتها شركة Universal Pictures العالمية، مع احدى المنصات لاتاحه أفلامها التي لم تحقق 50 مليون دولار في افتتاحيتها الاولي.

ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن الشركة العالمية Universal Pictures، أبرمت صفقتها الجديدة مع شركة Cinemark، لعرض افلامها التي لم تحقق 50 مليون دولار في الافتتاحية، لمحاولة إنقاذ الفيلم من الخسارة الفادحة التي ستواجه الفيلم في ظل تلك القيود التي تنصها الدول.

وتتيح الصفقة الجديدة التي ابرمتها الشركة العالمية عرض الفيلم بعد الافتتاحية بـ 17 يوماً فقط، وهو ما سيساعد الفيلم بشكل كبير في حصد بعض الارباح من العرض على المنصات الرقمية لمحاولة انقاذ الصناعة واستمرار عرض الافلام.

وتاتي تلك الصفقة الجديدة، بعد اتفاق بين Universal Pictures ومنصة AMC، للتسماح لعرض افلامها على المنصة بعد تلك الفترة وهي اقل من انتهاء العرض السينمائي بحوالي اسبوعين فقط، وسيكون العرض على المنصات تزامناً مع العرض سينمائياً.

ونقلت الصحيفة البريطانية بعض الاهداف التي تحاول شركات الانتاح العالمية ابرامها وهي مد فترة عرض الافلام في صالات العرض السينمائي، ففي الطبيعي يكون عرض الفيلم حوالي 31 يوماً او ما يعادل خمسة عطلات اسبوعية، وهو ما سيكون مخاطرة كبيرة في الفترة الحالية بسبب قيود الاغلاق الجزئي لبعض الدول وقرارات التباعد الاجتماعي في صالات السينما التي تقيد ملئ الصالات.

وتحاول الشركة العالمية عدم اضافة افلامها المقبلة وهي Jurassic World: Dominion و F9، في الصفقة التي ابرمتها، وهي الافلام التي تراهن عليها الشركة في حصد إيرادات ضخمة، ولم ينجح هذا العام سوي Bad Boys For Life ، Sonic the Hedgehog، في تخطي حاجز الـ 50 مليون دولار في الافتتاحية الاولي لها وهي الافلام التي تم عرضها قبل اغلاق المسارح.