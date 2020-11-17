شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ورشة "حرفية الممثل وإعداده" فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت، صباح اليوم، ورشة حرفية الممثل وإعداده التى يقدمها الفنان الدكتور علاء قوقة ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته الخامسة، برئاسة الفنان مازن الغرباوى ورئاسة شرفية للفنانة القديرة سميحة أيوب.

يشارك فى تلك الورشة 10 شباب من مصر بجانب فتاة من روسيا، وقام الدكتور علاء قوقة في بداية الورشة بشرح المبادئ الأساسية والقواعد لفن التمثيل ثم قام بالتدريبات العملية مع الشباب ، وتستمر الورشة لمدة ثلاثة أيام.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO وقد افتتح أمس محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة الدورة الخامسة للمهرجان بقصر ثقافة شرم الشيخ بحضور الدكتور أشرف زكي والفنانة الكبيرة سميحة أيوب التي كرمت نجوم المسرح المصري والعربي وكان منهم النجم بيومي فؤاد والنجمة حنان مطاوع والمخرح اسلام امام الحاصل علي جائزة افضل شخصية مسرحية مصرية والفنان قاسم اسطنبولي الحاصل علي جائزة افضل شخصية مسرحية عربية .