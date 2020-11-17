شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الذكرى الـ33 على رحيل عبد المنعم إبراهيم .. فيديو نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الجمعة ذكرى الـ33 على رحيل الفنان عبدالمنعم إبراهيم، الذى قدم أعمالا كثيرة في تاريخ السينما المصرية وتميز بخفة دمه.

وفى فيديو نادر له في إحدى اللقاءات التليفزيونية قال إنه درس الكوميديا فى معهد التمثيل وفى 3 مدارس للكوميديا واحدة تعتمد على كوميديا الافتعال والحركة والأخرى كوميديا اجتماعية والأخيرة هى كوميديا الموقف وتكون بسيطة لا ابتذال فيها، وهو ينتمى للمدرسة الأخيرة ويفضلها، رغم أنه اضطر فى بداياته للعمل فى كوميديا الحركة ثم الاجتماعية.

كما أكد على أنه عندما يتقن الفنان دورا مع المسرح ويتعايش معه يوميا، لا يستمر أداءه على وتيرة واحدة، بل يحدث نوع من التجويد، فنجد الفنان فى بعض الأوقات يكتشف أوجه جديدة فى الشخصية، ليظهر أداءه فى بعض المرات أفضل كثيرا من مرات أخرى.