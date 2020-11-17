شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ردا على تحذير أحلام: بسمة بنتى وأنا وهى بنحبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد النجم تامر حسنى على تغريدة أحلام التى داعبته فيها، وطالبته بتهدئة الأجواء بينه وبين زوجته بسمة بوسيل، حيث حذرت أحلام بخفة ظل الثنائى تامر وبسمة، من استمرار خلافهما، ليرد عليها تامر حسنى خلال حسابه على إنستجرام معلقة "تسلميلى يا غالية، ويسلملى قلبك الجميل، كل حاجة هتبقى جميلة وأجمل من الأول، دى بنتى ماتقلقيش، وأصلا أنا وبسمة بنحبك جدا".



تامر يرد على أحلام

وكانت أحلام حذرت تامر مؤكدة قدومها إلى مصرلإنهاء الخصام بينهما، وغردت أحلام، قائلة: "هيرجعوا بإذن الله ولو ما رجعوش هسافر مصر واصالحهم وهم احرار تهديد ووعيد وبوكسات الاثنين وعلى فكره كل واحد يكتب للتاني حالاً بحبك وبسرعة وياويلكم اذا غضبت".

وكان تامر حسنى كتب عبر حسابه بموقع إنستجرام: "بسمة حببتي للأسف إنتي مفكرتيش كويس وسلمتى ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كان تعليق كلامهم فارغ، نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني عليها وحبتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة.. المهم أنا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك إنتي حبيبتي وأم ولادي.. أنا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللى عايز أقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير".

وتابع تامر حسنى: "ليه لما أي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا طب حتى يكلمه الأول إيه علاقة الناس بعلاقة شخصية بين اتنين ممكن تتحل في التليفون أو في زيارة رحيمة ما بينهم وياريتها مشكلة أصلا.. ربنا جعل ما بينا مودة ورحمة عشان كدة للأسف إنتي عارفة إن في ناس في طبيعتهم حب خراب البيوت ومش هنخلص منهم بس إنتي اللي هتخلصي من فكرة إنك تسمعيهم".

وأضاف حسنى: "ياريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لولادنا وفعلا أنا بشكر كل الناس والفنانين اللى سعوا في الخير لينا.. وأنا واثق إنك دلوقتي زعلانة انك كتبتي كدة.. هو تصرف متهور منك بس ولا يهمك مش عيب إن الإنسان يغلط ويتعلم وأنا ياما علمتك ولسه هعلمك كان نفسي الكلام ده يكون بينا لكن انتي أشركتي الجمهور الكريم فكام لازم أرد هنا.. وبينا حب عالي وحياة كريمة وأولادنا و بيتنا أغلى ما فيها ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يا رب.. متهورة بس بحبك".

وعلم ”الخليج 365” أن صورا مفبركة للنجم تامر حسنى وراء غضب زوجته بسمة بوسيل، وبدأ الخلاف القائم، وسط سعى عدد كبير من أصدقاء الزوجين لإنهائه الآن، حيث يتواجد أصدقاء مشتركون بين تامر وبسمة فى منزل كلاهما، لإنهاء الاختلاف القائم بين الزوجين، والأمور الآن فى طريقها للحل النهائي.