نانسي عجرم ترد القلم لمواطنتها إليسا: "بفكروا إن المهذب ما بيعرف يرد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يهدأ الخلاف بين النجتين اللبنانيتين إليسا ونانسي عجرم إلا ليشتعل من جديد وهذه المرة جاء الخلاف حول من تحتل الصدارة عربيا.

الصدام الجديد بين النجمتين بدأ عندما ظهرت إليسا في مقابلة تليفزيونية احتفالا بمرور 25 عاما على انطلاق مسيرتها الفنية، وقالت في حديثها، إنها في المرتبة الأولى عربياً.

وخلال اللقاء أشارت إلى نجاح النجمة نانسي عجرم، موضحة أن هذا لا يمنع تصدرها قائمة النجمات العرب.

وأثارت تصريحات إليسا غضب الكثير بعد عرض الحلقة، خاصة نانسي عجرم، التي تصدرت أغانيها بالفعل خلال الفترة الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي وحققت أرقاما كبيرة.







لم تهدأ نانسي عجرم وقررت الرد على كلام إليسا وكتبت تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر قالت خلالها: "إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير آلة حاسبة".





وأضافت في تعليق آخر: "بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بِرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات".

واختتمت تغريدتها قائلة: "نهاركن سعيد.. كلو مصداقية"، في إشارة إلى عدم مصداقية إليسا والقناة التي ظهرت على شاشتها.





فى السياق ذاته ردت “إليسا”، بطريقه مختلفه حيث قالت فى تدوينه عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر :”أنا حالة برا التصنيف بس هيك"، وهو ما دفع الكثير من المتابعين للتعليق على منشورها، ومن أبرز هذة التعليقات: "موقفك مع أحلام وأصاله يدل على طيبة قلبك ..عشان كدة ناجحة".

وكتب متابع آخر: "غصب عن الكوكب برة التصنيف"، وعلق ثالث: "كيف يعني برا التصنيف ..ارحمينا".