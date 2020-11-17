رسالة من زوجة تامر عاشور لبسمة بوسيل عقب أزمتها مع تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت سمر أبو شقة زوجة الفنان تامر عاشور، على المصالحة التي تمت بين الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، بعد الخلافات التي وقعت بينهما مؤخرا.

وكتبت سمر نصيحة لبسمة عبر خاصية" القصص القصيرة"، على موقع "إنستجرام"،:"برافو يا بسمة والله، متديش الفرصة لأي واحدة تشمت فيكي وخصوصا إنهم بقوا كتير".

كانت سمر تحدثت عن حقيقة طلب طلاقها من زوجها من خلال عدة اسئلة طرحها عليها متابعيها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وجاءت بعض الأسئلة عن علاقتها بزوجها تامر عاشور، مش ناوية ترجعي لأبو أيام؟ لترد سمر :"لا أنا متمسكة بطلب الطلاق وخلاص قرب".

بينما كتبت بسمة بوسيل منشورًا منذ أيام تعلن به انفصالها عن الفنان تامر حسني، إلا أن الأمر أنتهى بالصلح بينهما.