بحضور سميحة أيوب.. دقيقة حداد على روح شقيقة محمد صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

حرص النجوم في ندوة تكريم الفنانة الراحلة سناء جميل، على الوقوف دقيقة حداد على روح شقيقة الفنان محمد صبحي، التي رحلت عن عالمنا الأسبوع الماضي، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح.

وحضر الندوة بمشاركة المخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، والفنانة سميحة أيوب، والإعلامي مفيد فوزي.

وشاركت في فاعليات الندوة الفنانة لقاء سويدان والفنان بيومي فؤاد والمخرج إسلام إمام.

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، أمس، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، والفنانة سميحة أيوب، الرئيس الشرفي للمهرجان، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان مازن الغرباوي، رئيس المهرجان،