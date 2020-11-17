زوجة ماجد المصري تعلن إصابتها بكورونا:"ادعولي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعلنت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصرى، إصابتها بفيروس كورونا.
كتبت رانيا منشورًا، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها على "انستجرام"،: "عملت مسحة امبارح وطلع عندي كورونا أي حد كان مختلط بيا الفترة اللي فاتت ياريت يطمن.. ادعولي بالشفا".
"أخر أعمال ماجد المصري مسلسل "الوجه الآخر"، يعد البطولة المطلقة الثانية له فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "بحر" العام الماضى.
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