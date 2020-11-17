سميحة أيوب عن سناء جميل: "شديدة الغضب وتتحول لقطة عندما تهدأ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

تحدثت الفنانة سميحة أيوب، عن الفنانة الكبيرة الراحلة سناء جميل التي تحمل الدورة الخامسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي اسمها.

وأدار الندوة الكاتب الكبير مفيد فوزي بحضور رئيس المهرجان مازن الغرباوي، وعدد من ضيوف المهرجان من النجوم والنقاد والقنوات الفضائية.

وقالت الفنانة القديرة: " هي فنانة عظيمة، وأعتبر سناء جميل توأمي، وكانت متسرعة جدا، تريد الأشياء سريعا، وكنا نسافر سويا وأكملنا بعض".

واستكملت: "كانت شديدة الانفعال والغضب، ولكنها عندما تروق تجدها مثل القطة الأليفة".

وأوضحت: "لم يكن بيننا منافسة وهي كانت تنفعل وتعطي أذنها للآخرين والأستاذ نجيب محفوظ في مرة قرر أن يجمعنا في برنامج ليحدث بيننا ندية ولكن الحلقة تحولت لنموذج للحب".

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO وقد افتتح أمس محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة الدورة الخامسة للمهرجان بقصر ثقافة شرم الشيخ بحضور الدكتور أشرف زكي والفنانة الكبيرة سميحة أيوب التي كرمت نجوم المسرح المصري والعربي وكان منهم النجم بيومي فؤاد والنجمة حنان مطاوع والمخرج إسلام إمام .