بعد وصولها القاهرة..ماجي بو غصن تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، خلال توجهها للقاهرة لحضور مهرجان الفضائيات العربية. كتبت "بو غصن" تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" بعد وصولي للقاهرة اضطريت للأسف إرجع على بيروت قبل المهرجان بساعات بسبب وعكة صحية مفاجئة.. أنا هلأ كتير منيحة الحمدالله وبحالة جيدة جداً". أضافت ماجي :"بعتذر كتير من القيّمين على مهرجان الفضائيات العربية على استحالة بقائي.. كنت حابّة كون بيناتكن واستلم الجائزة اللي أنا فخورة فيها جداً". يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ماجي بوغصن، كان مسلسل "أولاد آدم"، وجسدت خلاله شخصية القاضية "ديما". "أولاد آدم" بطولة: مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وكارول عبود، من كتابة رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، ومن إنتاج جمال سنان.

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