صور في المستشفى.. المنتج وليد منصور: "قدر ولطف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة: شارك المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، جمهوره بصور من داخل المستشفى، عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك"، داخل إحدى المستشفيات. وظهر منصور بإصابة في ذراعه، بجانب خضوعه لمجموعة من التحاليل. وكتب وليد: "الحمدلله قدر ولطف، يا رب الناس تسيب الناس في حالها، والحمدلله جت على قد كده". وتعرض وليد منصور، للإصابة بفيروس كورونا، وكتب عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك"، قائلا: "إن شاء الله كل القادم أفضل، الحمد لله بعد 17 يوم كورونا، الحمد لله نتيجة سلبية أخيرا".

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