حذف الصور وألغى المتابعة.. ماذا حدث بين أحمد سعد وخطيبته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تُدُووِلت أنباء في الساعات الأخيرة الماضية عن انفصال المطرب أحمد سعد عن خطيبته علياء بسيوني، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتوقع البعض انفصال الثنائي بالفعل بعد أن قام "سعد" بإلغاء متابعة علياء على "إنستجرام"، وحذف صورهما.

ورد سعد على هذه الشائعات في تصريحات لبرنامج "Et" بالعربي، قائلًا: "شكراً لكل الناس اللي بتطمن عليا بس أنا عايز أقول إن محصلش أي حاجة أنا وعليا سمن على عسل وزي الفل، بس إحنا قررنا إننا نعيش حياتنا بشكل خاص جداً، ميكنش منتشر جداً، لأن فيه مشاكل كبيرة جداً بين الناس بتكبر، وإحنا شايفين الدنيا بيحصل فيها إيه".

طرح المطرب أحمد سعد مؤخرًا، أغنية "100 حساب"، بمشاركة المطرب حسن شاكوش.

الأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وكانت الأغنية قد أثارت أزمة بين نقابة الموسيقيين وشركة "مزيكا" بسبب مشاركة حسن شاكوش بغنائها، وأجلت الشركة طرحها من قبل لحين