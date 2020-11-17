فيديو| منة فضالي على "المرجيحة" في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة منة فضالي مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت "فضالي" في الفيديو وهي تعلب على "المرجيحة"، علقت :"بعض الاشياء عني". أخر أعمال منة فضالي مسلسل "هي"، تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، أيتن عامر، وحسني شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، هاجر الشرنوبي، محسن صبري.

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