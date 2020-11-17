صور.. خالد أنور برفقة النجوم في مهرجان الفضائيات العربية

شارك الفنان خالد أنور، جمهوره بمجموعة صور من فعاليات مهرجان الفضائيات العربية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر أنور صورة برفقة الفنانة نيللي كريم، الفنانة يسرا، وذلك ضمن الفعاليات التي أقيمت مساء أمس في أحد الفنادق الكبرى

في القاهرة.

شهدت فعاليات الدورة ال ١١ من مهرجان الفضائيات العربية برئاسة الاعلامي تكريم عدد كبير من نجوم الفن والاعلام والمشاهير ممن تميزوا بأعمالهم خلال عام ٢٠٢٠ .

يذكر أن آخر أعمال خالد الدرامية،

كانت من خلال مشاركته في قصة "لازم أعيش" ضمن حلات المسلسل الشهير "إلا أنا"، والتي تم عرضها خلال أكتوبر الماضي، وحصدت نسبة متابعة عالية من مشاهدي المسلسل.

القصة من بطولة"جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد علي، ومن تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.