عدد محدود من تذاكر حفل محمد عبد الوهاب في معهد الموسيقى العربية

يستقبل مسرح معهد الموسيقى العربي، حفل غنائي ساهر لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وذلك في إطار عودة الأنشطة الاحتفالية على عدد من مسارح مصر.

يقام الحفل يوم الأحد القادم الموافق 29 نوفمبر ، على إحدى

مسارح مهد الموسيقى العربية، وتبقى عدد محدود من التذاكر التي بلغت قيمتها 125 جنيه.

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تم إعادة الأنشطة الاحتفالية على عدد من مسارح مصر مع أخذ الاحتياطاتالوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.