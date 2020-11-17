تستعد دار الأوبرا المصري، لاستبال حفل تكريم الفائزون بمهرجان الموسيقى العربية، وذلك على المسرح الكبير هناك، بعد انتهاء فعالياته منذ مايقرب من اسبوعين.
يشارك في الحفل الفنان ريهام عبد الحكيم، مع قيادة موسيقية من الدكتور مصصطفى حلمي،وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات:الأولى بقيمة 80 جنيه، الثانية بقيمة110 جنيه، الأخيرة بقيمة 160 جنيه.
شارك في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 29، عدد كبيرمن نجوم الغناء العربي، أبرزهم"علي الحجار، صابر الرباعي، نادية مصطفى، عاصي الحلاني،..وغيرهم"،وأقيمت جميع فعالياته على مسرح النافورة المفتوح الذي صمم خصيصاً للظروف العصيبة التي تمر بها دول العالم جراء وباء كورونا المستجد، وتم تطبيق جميع الأإجراءات الوقائية وتوفير المواد المطهرة والكمامة للحفاظ على سلامة الحضور وضيوف المهرجان.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة..حفل تكريم فائزو مهرجان الموسيقى العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.