الجمعة..حفل تكريم فائزو مهرجان الموسيقى العربية

تستعد دار الأوبرا المصري، لاستبال حفل تكريم الفائزون بمهرجان الموسيقى العربية، وذلك على المسرح الكبير هناك، بعد انتهاء فعالياته منذ مايقرب من اسبوعين.

يشارك في الحفل الفنان ريهام عبد الحكيم، مع قيادة موسيقية من الدكتور مصصطفى حلمي،

وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات:الأولى بقيمة 80 جنيه، الثانية بقيمة110 جنيه، الأخيرة بقيمة 160 جنيه.

شارك في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 29، عدد كبير