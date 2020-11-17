غداً..الحلقة الثالثة من نصف نهائيات برنامج The Voice Senior

تُعرض، غداً، الحلة الثالثة من مرحلة النصف نهائيات من برنامج المواهب الغنائية الشهير The Voice Senior، وذلك عبر قنوات MBC الفضائية.
تتضمن الحلقة آخر مرحلة من النصف نهائيات البرنامج، تليها مرحلة النهائيات التي تعرض مباشرةً، حيث يتم التنافس بين فرقالحكام الأربعة للفوز بلقب أحلى صوت.
تضم لجنة التحكيم 4 من كبار نجوم غناء الوطن العربي وهم "سميرة سعيد، هاني شاكر، نجوى كرم، ملحم زين"، الذين اجتمعوا للمرة الأولى في النسخةالجديدة من البرنامج Senior، إذ يختص بالمواهب الغنائية بداية من سن الـ60فمافوق.
يذاع البرنامج يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الـ 8 مساء على قناة MBC وقناة MBC مصر
أتت مرحلة النصف نهائيات بعد مرحلتي "الصوت وبس، المواجهة"، والتي سيتم فيها تصفية المتسابقين للوصول بهم إلى المرحلة النهائية للبرنامج والفوز باللقب.
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