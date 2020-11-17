فيديو.. شيري عادل من تكريم مهرجان القنوات الفضائية

شاركت الفنانة شيري عادل جمهورها، بمقطع من تكريمها ضمن فعاليات مهرجان القنوات الفضائية، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".
تضمن الفيديو حصول شيري على جائزة التميز، عن دورها في مسلسل "إلا أنا"،لقصة"أمر شخصي"، التي تم عرضها خلال الأسابايع الليلة الماضية، وحققت نجاح جماهيري ضخم، بالأإضافة إلى تصدرها المراكز الأولى في محركات البحث المختلفة.
قصة "أمر شخصى" بطولة شيرىعادل، ونهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر،و تأليف عمر عبد الحليم، اخراج محمود كامل.
شهدت فعاليات الدورة الـ ١١ من مهرجان الفضائيات العربية برئاسة الاعلامي تكريم عدد كبير من نجوم الفن والاعلام والمشاهير ممن تميزوا بأعمالهم خلال عام ٢٠٢٠ .
https://www.instagram.com/p/CHsI8T_Ho3M/?utm_source=ig_web_copy_link
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