بالفيديو: فولفو ترمي سيارتها من ارتفاع 30 مترا لاختبار أمانها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

أقدمت شركة “فولفو” السويدية لتصنيع السيارات على خطوة لفتت الأنظار، حيث قامت برمي سيارتها الحديثة من ارتفاع شاهق للتأكد من أمانها.

وفي التفاصيل، أجرت شركة “فولفو” السويدية اختبارا على إحدى سياراتها لمعرفة درجة أمانها، حيث قامت برميها من ارتفاع شاهق وصل إلى 30 مترا.

وبحسب ما نشر موقع REC Anything، على “يوتيوب”، فإن الشركة قامت برفع عشرة سيارات حديثة بواسطة رافعة، ثم تركتها تهوي بشكل حر في الهواء وتسقط أرضا بسرعة فائقة، لاختبار مدى قدرتها على تحمل الصدمات.

وصرح المسؤول في الشركة هاكان غوستافسون، قائلا :”نقوم بهذا لأن خدمات الطوارئ تحتاج لتطوير أساليب جديدة لإخلاء الناس من داخل السيارات”.

وتضمنت التجربة سيارات دفع رباعي وأخرى عادية من فولفو، شملت طرازات مختلفة منها “XC40″ و”XC90″ و”V60”.

وقام مهندسو السلامة في الشركة، بإجراء حسابات دقيقة حول مقدار الضغط والقوة التي يجب أن تتعرض لها كل سيارة، من أجل الوصول إلى مستوى الضرر المطلوب.

تعتبر شركة فولفو رائدة السلامة في السيارات وهي أول سيارة يتم إدخال حزام الأمان بها. وتملك شركة فولفو مجموعة من الشركات الفرعية حول العالم منها شركة شاحنات ماك و رينو للشاحنات وشركة شاحنات يو دي وشركة نوفا باص شركه فولفو السويدية كانت ملك أحد الشركات الأمريكية الشهيرة في صناعة السيارات (فورد FORD) ثم تخلت عنها فورد في عام 2010 و من منذ عام 2010 وحتى الآن العلامة التجارية فولفو ملك لمجموعة تشجيانغ جيلي القابضة