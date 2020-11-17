شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو – معجبة تنهار باكية في أحضان محمد رمضان والجمهور يعلق: “تمثيل” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 03:55 مساءً - حدث الفنان المصري محمد رمضان ضجة كبيرة بسبب فيديو جديد تم تناقله على المواقع مؤخراً. وفيه ظهر وهو يسير في أحد الأماكن وسط عدد كبير من معجبيه قبل أن تقترب منه إحدى المعجبات وتقوم باحتضانه وتنهار بالبكاء.

وحاول الفنان السير إلا أن الفتاة أعاقت طريقه بمواصلة احتضانها له. واثار المقطع اهتمام الكثير من متابعي الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”