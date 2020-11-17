شكرا لقرائتكم خبر عن فستان شذى حسون الجريء يطلق موجة غضب ضدها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 03:55 مساءً - أثارت الفنانة العراقية شذى حسون جدلاً واسعاً بين جمهورها إثر لجؤها مؤخراً إلى ارتداء الملابس الجريئة على غير عادتها.

وظهرت شذى حسون بفيديو عبر “انستجرام” رصدته “وطن”، وهي ترتدي فستاناً أخضر قصير جداً، بفتحتين على الجانب، تكشف فخذيها بشكل كامل أثناء المشي. ورغم أنه بأكمام وياقة طويلة من الأعلى، إلا أنه ضيق جداً وحدد منطقة الصدر لديها بوضوح.

وأثارت إطلالة شذى غضب الجمهور الذي اتهمها باللجوء إلى التعري من أجل تصدر “التريند”، وجاء

في أحد التعليقات: “لابسة من غير هدوم”.

https://www.instagram.com/p/CHn4jNMhhEH