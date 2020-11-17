صور.. تكريم نجوم الفن والإعلام في مهرجان الفضائيات العربية 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان الفضائيات العربية، تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير ممن تميزوا بأعمالهم في 2020.

وجاءت الدورة الجديدة إهداء لروح الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوي، وتم تكريم اسمها وتسلمت التكريم ابنتها أميرة حسن مختار.









وعن جوائز استفتاء الجمهور تم تكريم يسرا كأفضل ممثلة في دراما ٢٠٢٠، وفاز محمد رمضان بأفضل ممثل، وأهدى الجائزة للزعيم عادل إمام وفازت نيللي كريم بأفضل ممثلة كوميدية.





كما تم تكريم هاني البحيري كأفضل مصمم أزياء لعام 2020، ورباب عبد العاطي كأفضل مصممة ديكور، وبسمة وهبة سفيرة النوايا الحسنة، وإيهاب جلال مؤسس فضائية النهار والمخرج سامح عبد العزيز وخالد أنور كأفضل ممثل شاب، ومهاد نصار كأفضل ممثلة شابة، بالإضافة إلى تكريم إسلام إبراهيم.





وسلمت إدارة المهرجان فضائية TeN جائزة أفضل قناة، وتسلم الجائزة الإعلامي عمرو عبدالحميد، المدير العام للقناة، واختير برنامج "بالورقة والقلم" والذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي كأفضل برنامج تلفزيوني، وكذلك برنامج "البريمو" أفضل برنامج رياضي خلال 2020.





وعن جوائز الإبداع فاز كل من صابرين، وشريف منير، والتميز لدرة، ونجلاء بدر، ونسمة محجوب.







