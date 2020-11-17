فيديو..حسين الجسمي يجتاز المليون مشاهدة بأغنية "لبة العيون"

حقق الفنان حسين الجسمي، بأغنيته الجديدة"لبة العيون" أكثر من مليون مشاهدة، وذلك خلال يوم واحد من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:جنان، ألحان: حسين الجسمي،توزيع:حسام كامل، ويقول مطلعها"لبة العيون اللي سحرها ذبحني ولبة القلوب اللي تِنايَــت من سنين ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني وعوَّد سنين الغلا ترويلي الحنين شفتك وفَز القلب ومن ثم طرحني صويب اوِنّ الشوق وارضفه رَضفين". القلوب اللي تِنايَــت من سنين ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني وعوَّد سنين الغلا ترويلي الحنين شفتك وفَز القلب ومن ثم طرحني صويب اوِنّ الشوق وارضفه رَضفين". اقرأ أيضاً..في أقل من 24 ساعة.. حسين الجسمي يحقق أكثر من 800 ألف مشاهدة بأغنية "لبة العيون" يذكر ان آخر إصدارات الجسمي الغنائية، كانت من خلال أغنية "جبار"، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، من كلمات نهيان بن زايد آل نهيان، ألحان: حسين الجسمي، توزيع: زيد عادل.

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