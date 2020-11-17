فيديو.. بوسي تقترب من النصف مليون مشاهدة بأغنية "أنا الدنيا"

اقتربت الفنانة بوسي، بأغنيتها الجديدة "أنا الدنيا"، من حاجز النصف مليون مشاهدة، وذلك خلال ما يقرب من أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية كلمات: ملاك عادل، ألحان: مصطفى حجاج، توزيع:

أحمد عادل، يقول مطلعها "أنا الدنيا اللي هتوريك في عز الظهر.. أنا الدينا اللي هتخليك تحس بإنك من غير ضهر ".

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يذكر أن أحدث ظهور إعلامي لبوسي كان من خلال حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" لتحكي عن تفاصيل أزمتها الأخيرة مع والدها، وتفاصيل سفرها خارج البلاد، وحصلت الحلقة على نسبة عالية من المشاهدة.