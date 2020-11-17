بطريقة فيفي عبده.. شيماء سيف تعلق على رجوع تامر حسني لزوجته

علقت الفنانة شيماء سيف على رجوع الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت شيماء صورة للفنان فيفي عبده من إحدى أعمالها الدرامية الشهيرة، والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة الـ"كوميك"، وعلقت عليها "قومي

يا بت سبي له البيت واطلبي الطلاق عشان يقولك بحبك يا متهوره".

تضمن رد تامر ورسالته لزوجته، اللوم والعتاب على تصرفها المتسرع بسبب بعض الرسائل المتوقع وجودها، خصوصًا في ظل شهرة تامر التي عرفته وهو

يتمتع بها، فمن المفترض أن تتفهم هذا الأمر، ووصفها بالـ"متهور"، لكن بالرغم من ذلك فهو يحبها.

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يذكر أن آخر مشاركات شيماء الدرامية، كانت من خلال مسلسل "الزوجة 18" في رمضان 2019، وشاركها البطولة "حسن الرداد، ناهد السباعي، محمود البزاوي، هيدي كرم"، من تأليف: محمد أبوالسعد، إخراج: مصطفى فكري.