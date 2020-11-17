الجمعة والسبت.. كريم عبدالعزيز في ضيافة وفاء الكيلاني

نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني برومو تشويقيًا لحلقتها الجديدة من برنامج "السيرة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تضمن البرومو، استضافة الفنان كريم عبدالعزيز، وتذاع الحلقة على مدار يومي الجمعة والسبت عبر قناة DMC

الفضائية، في تمام الساعة الـ9 مساءً.

يذكر أن الكيلاني استضافت حديثاً في برنامجها الفنان حسين فهمي، وحصدت الحلقة نسبة مشاهدة عالية فور صدورها، تحدث فيها فهمي عن كواليس

أهم أعماله الفنية وبعض من أسراره الشخصية.

يأتي برنامج "السيرة" لوفاء الكيلاني، بعد غيابها عامين عن الشاشة الإعلامية، بعد آخر برامجها "تخاريف"، الذي تم عرضه عام 2018، شمل عددًا كبيرًا من نجوم مصر والوطن العربي، أبرزهم "أحمد فهمي، فيفي عبده، وائل كفوري، أنغام، نانسي عجرم".

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