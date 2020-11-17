شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة بالدار البيضاء تقضي بتغريم الفنانة لطيفة رأفت 241 مليون والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 02:04 مساءً - قررت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، أمس الاثنين، تغريم الفنانة لطيفة رأفت، مبلغا ضخما لصالح عائلة الفنان الراحل عبد القادر الراشدي، بسبب استغلالها لأغنية “خويي” دون الحصول على الإذن.
وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي بأداء رأفت مبلغ 241 مليون سنتيم و6000 آلاف درهم كتعويض لعائلة الراشدي.
وقامت عائلة الراشدي بمقاضاة الفنانة المغربية ، على خلفية استغلالها للأغنية المذكورة في برنامج “كوك ستوديو”، دون الحصول على موافقتهم في ذلك.
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