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شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة في قضية حضانة أولاد أنجلينا جولي وبراد بيت والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
أنجلينا جولي وبراد بيت
قبل فترة رفعت الممثلة أنجلينا جولى دعوى قضائية للحصول على الحضانة الكاملة لأولادها من الممثل العالمي براد بيت وقد استلمها القاضي جون اودير كيرك الذي طلبت جولي باستبعاده عن القضية بسبب علاقته التجارية المزعومة مع محامي زوجها السابق.
لكن المحكمة العليا في كاليفورنيا في مقاطعة أورانج اصرت على ان "القاضي جون أوديركيرك مؤهل للعمل كقاضي مؤقت في هذه القضية. لذلك حالة عدم الأهلية مرفوضة"، وذلك بحسب الوثائق القانونية التي حصلت عليها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ورد جون على اتهامات جولي له، وكتب في وثائق المحكمة السابقة: "إن الاعتراض على خدمتي المستمرة لا يغير قدرتي على عرض وتقييم الأدلة المقدمة من كلا الجانبين بموضوعية وتطبيق القانون بنزاهة" وأشار أن النجمة العالمية فشلت في إثبات أي شكل من أشكال التحيز في القضية.
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