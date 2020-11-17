تطورات جديدة في قضية حضانة أولاد أنجلينا جولي وبراد بيت

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

أنجلينا جولي وبراد بيت

قبل فترة رفعت الممثلة ​أنجلينا جولى​ دعوى قضائية للحصول على الحضانة الكاملة لأولادها من الممثل العالمي ​براد بيت​ وقد استلمها القاضي جون اودير كيرك​ الذي طلبت جولي باستبعاده عن القضية بسبب علاقته التجارية المزعومة مع محامي زوجها السابق.



لكن المحكمة العليا في كاليفورنيا في مقاطعة أورانج اصرت على ان "القاضي جون أوديركيرك مؤهل للعمل كقاضي مؤقت في هذه القضية. لذلك حالة عدم الأهلية مرفوضة"، وذلك بحسب الوثائق القانونية التي حصلت عليها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورد جون على اتهامات جولي له، وكتب في وثائق المحكمة السابقة: "إن الاعتراض على خدمتي المستمرة لا يغير قدرتي على عرض وتقييم الأدلة المقدمة من كلا الجانبين بموضوعية وتطبيق القانون بنزاهة" وأشار أن النجمة العالمية فشلت في إثبات أي شكل من أشكال التحيز في القضية.