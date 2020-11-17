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شكرا لقرائتكم خبر عن دانا حمدان تطل بالحجاب وتثير الجدل والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
الممثلة الأردنية دانا حمدان
شاركت الممثلة الأردنية دانا حمدان المتابعين عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طريف لها، ظهرت فيه وهي ترتدي حجاب باللون الأسود وتضع مكياجاً لافتاً.
وأثار هذا الفيديو جدلاً واسعاً بين المتابعين، إذ إنتقدوا إستغلالها للحجاب من أجل الترفيه فقط، وليس من أجل إرتدائه بشكل دائم.
يُذكر أن أحدث أعمال دانا حمدان كان مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي الى نوعية الأعمال الدرامية المطولة، وجسدت فيه دانا شخصية فتاة تدعى "زينات" تعمل مطربة في "تياترو" خلال فترة الخمسينيات التي يدور فيها موضوع المسلسل، وهو يتكون من 45 حلقة، وكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، ومن إخراج مرقص عادل، في أولى تجاربهما في عالم الدراما.
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