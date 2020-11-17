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نادر النادر ينهار بالبكاء من على سرير المستشفى ويفجر مفاجأة حول علاقته بزوجته سعاد جابر

ووجه نادر رسالة لطليقته أن والدته تشيد بها وبأخلاقها ، وكذلك أشاد هو بها وأثنى على حسن سلوكها طوال علاقتهما وأوضح أن الطلاق لم يحدث بسبب أي مشاكل ولكن لظروف خارجة عن الإرادة ولم يرد أن يوضحها ، وردد هو والدته أن "كل شيء قسمة ونصيب" ، داعياً لها بالتوفيق في حياتها القادمة والدموع ظاهرة في عينيه .

نادر والنادر وسعاد جابر من اشهر الثنائيات على مواقع التواصل الاجتماعي وقد تصدر خبر انفصالهما الترند في السعودية.

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