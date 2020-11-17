رجاء الجداوي.. حضور مميز في مهرجان الفضائيات العربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرصت إدارة مهرجان الفضائيات العربية على تكريم اسم الفنانة المصرية رجاء الجداوي، وتسلمت ابنتها أميرة حسن مختار درع التكريم.

ورغم رحيل رجاء الجداوي عن الحياة في 5 يوليو الماضي فإنها كانت حاضرة بصورتها وكلمات النجوم عنها، وتسابق الفنانون لالتقاط الصور بجوار "بوستر كبير" وضعته إدارة المهرجان في قاعة الاحتفال للفنانة الراحلة.

ووصفت الممثلة درة، الفنانة الراحلة بالنجمة الكبيرة التي لا تتكرر كثيرا، وأنها كانت تجمع كل الصفات الرائعة، وتحب كل من حولها، وقالت إن رحيلها كان خبرا صادما ومؤلما لكل محبيها، كما تأثر النجم محمد رمضان بصورة الفنانة الراحلة واقترب منها وقبلها.

وشهدت فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان الفضائيات العربية، تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير ممن تميزوا بأعمالهم في 2020.















