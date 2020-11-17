محامي شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة خلافها مع صناع مسلسل "لؤلؤ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب صناع مسلسل "لؤلؤ" من التعرض لسيرة حياتها بالعمل، وأكدت رفضها له في بيان صحفي أصدرته الأسبوع الماضي، مما أثار بعض التكهنات بوجود أزمة بين فريق المطربة وفريق عمل المسلسل.

الخبير القانوني حسام لطفي "محامي الفنانة شيرين"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "في الوقت الحالي لم نقم بأي خطوة ، ولم نرسل حتى إنذارا قضائيا لصناع العمل، واكتفينا مؤقتا بالبيان كصيغة تحذير، لكن في حالة عدم الالتزام وتكرر هذا، والترويج للمسلسل على حساب اسم ومكانة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وتأكدنا من صحة المتداول وتعرضه لسيرة حياتها، بالتأكيد هذا يستلزم التصعيد، والمطالبة رسميا بوقف التصريح بتقديمه".

شيرين أصدرت الأسبوع الماضي بيانا صحفيا نفت فيه تصريحها بتقديم مسلسل تلفزيوني عن سيرتها، مؤكدة أن ما يتردد من ربط بينها وبين المسلسل خال من الصحة.

وقالت لن تسمح بالاتجار باسمها تحت أى مسمى، وحذرت من عواقب ذلك.

مسلسل "لؤلؤ" من المقرر عرضه الشهر المقبل، وهو بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وإدوارد، وسلوى عثمان، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام.