إليسا: “أنا صاحبة رأي”

إليسا
بعد الأخذ والرد بين الفنانة اللبنانية إليسا والفنانة نانسي عجرم عبر “تويتر” عن الأرقام والتي اعتبرت عجرم أنها انظلمت في إعطائها حقها في برنامج “صارو مية” للإعلامي جان نخول وبعد أن ساهمت في المصالحة بين الفنانة أصالة والفنانة أحلام، كتبت إليسا عبر “تويتر”، وقالت: “أنا حالة برا التصنيف” مستعينة بأغنيتها الأخيرة “صاحبة رأي”.
وتفاعل عدد كبير من الزملاء والمتابعين مع الفنانة إليسا، بعد أن ساهمت بطريقة عفوية بعودة المياه الى مجاريها بين زميلَتيها أحلام وأصالة.
ونشرت إليسا في الأيّام الأخيرة عدداً من التغريدات التي عبّرت من خلالها عن أهمية المحبة وإعطاء الفرص الجديدة، ما دفع بالكثيرين الى التفاعل معها بطرق مختلفة.
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