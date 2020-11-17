متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان “لبه العيون” عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” والمتاجر الموسيقية الكبرى. الأغنية من أشعار جِنان، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل. وأعلن حسين الجسمي عن صدور الأغنية من خلال صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتب: “جديدنا.. لبه العيون اللي سحرها ذبحني ولبه القلوب اللي تِنايَت من سنين”. نفيد بالذكر أن أغنية “لبه العيون” حققت ما يقارب المليوني مشاهدة بعد 24 ساعة فقط على طرحها.

كانت هذه تفاصيل خبر حسين الجسمي يطرح “لبه العيون” ويحقق رقمًا قياسيًا في ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.