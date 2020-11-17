حذاء للملكة ماري أنطوانيت يباع بآلاف الدولارات

متابعة بتجـــــــــــرد: بيعَ حذاء أبيض أنيق من الحرير وجلد الماعز كان عائداً لملكة فرنسا ماري أنطوانيت بأكثر من 47 ألف دولار أميركي في مزاد أقيم في فرساي قرب باريس.

ويبلغ طول هذا الحذاء الأبيض 22,5 سنتيمتر ما يوازي في العصر الحالي قياس 36، ويغطي الحرير ثلثه بينما الجزء الخلفي مصنوع من جلد الماعز، مع نعل جلدي وأربع أشرطة مطوية متداخلة على الجانب، وكعب بطول 4,7 سنتيمتر، بحسب دار “أوزنا” للمزادات.

وأشارت تقارير إلى أن السيدة كامبان خادمة الملكة، قد أعطت هذا الحذاء لصديقتها ماري إميلي لوشوفان دو بريوازان، وبعد وفاة الأخيرة عام 1816 وحفظته عائلتها منذ نهاية القرن الثامن عشر.

وأشارت دار “أوزنا” إلى أن “الاهتمام الكبير” من هواة المجموعات جعل بيع الحذاء يحقق سعراً أعلى بكثير مما كان متوقعاً.

ويؤكد ذلك أن شخصية الملكة ماري أنطوانيت المنحدرة من أصول نمساوية والتي أُعدمت بالمقصلة عام 1793، لا تزال محور اهتمام كبير.