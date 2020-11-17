جينيفر لوبيز “أيقونة العام” وهذا ما تأمل به!

متابعة بتجــــــــــــرد: حازت الممثلة الأميركية جينيفر لوبيز جائزة “أيقونة العام” ضمن حفل “خيار الشعب”، وهو حفل جوائز أميركي يقام سنوياً للسينما والتلفزيون والموسيقى، ويتم التصويت عن طريق الجمهور الأميركي.

وخلال الحفل أشارت لوبيز إلى أنها تتمنى أن تكون مسيرتها الفنية مصدر إلهام للعديد من الفتيات حول العالم.

وقالت لوبيز (51 عاماً) إن المقياس الحقيقي لنجاحها إلهام الفتيات من جميع الأعمار وجميع ألوان البشرة في جميع أنحاء العالم ليعلمن أنه بالإمكان فعل أي شيء يردنه وأن يفخرن بأنفسهن بغض النظر عن المكان الذي ينحدرن منه.

وأطلت النجمة الأميركية بفستان أحمر من توقيع “كريستيان سيريانو” وانتعلت حذاءً شفافاً بكعب عالٍ، واعتمدت مكياجاً لافتاً أبرز جاذبية ملامحها.